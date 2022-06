(Foto Vatican Media/SIR)

“Non dimentichiamo il martoriato popolo ucraino in questo momento, popolo che sta soffrendo”. È l’ennesimo appello del Papa, al termine dell’Angelus di ieri, al quale secondo la Gendarmeria vaticana hanno partecipato circa 20mila persone. “Io vorrei che rimanga in tutti voi una domanda: cosa faccio io oggi per il popolo ucraino?”, ha chiesto Francesco ai fedeli: “Prego? Mi do da fare? Cerco di capire? Cosa faccio io oggi per il popolo ucraino?”. “Ognuno risponda nel proprio cuore”, l’invito.