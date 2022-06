Sono 136.917 le persone in fuga dal conflitto in Ucraina arrivate finora in Italia, 129.708 delle quali alla frontiera e 7.209 controllate dal compartimento Polizia ferroviaria del Friuli Venezia Giulia. Ne dà notizia il Viminale precisando che “sul totale, 72.126 sono donne, 21.121 uomini e 43.670 minori”. Milano, Roma, Napoli e Bologna si confermano le principali città di destinazione dichiarate all’ingresso in Italia.