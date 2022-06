Ucraina: presidente polacco Duda dona una statua della Madonna di Fatima al seminario di Vorzel. Era stata distrutta nel saccheggio durante l’occupazione russa

(Foto Kmc)

Il presidente della Polonia, Andrzej Duda, ha donato una statua della Madonna di Fatima al seminario maggiore della diocesi di Kiev-Żytomierz a Vorzel. La statua donata si trovava nelpalazzo presidenziale di Varsavia. A dare la notizia è il Catholic Media Center della Conferenza dei vescovi cattolici latini di Ucraina, la Kmc, ricordando che nel seminario di Vorzel, una statua della Madonna era stata ritrovata per terra distrutta a seguito del saccheggio che l’edificio aveva subito durante l’occupazione russa.

La storia del seminario saccheggiato con la foto della statua completamente distrutta terra era stata ripresa dal quotidiano polacco Nasz Dziennik e il presidente polacco Duda ha deciso di donare al seminario la statua della Madonna di Fatima del palazzo presidenziale. L’ha portata a Kiev durante la sua visita nella capitale ucraina. Il 16 giugno scorso, la statua è stata portata a Vorzel, dall’ambasciatore polacco a Kiev, Bartosz Cichocki. Nella lettera allegata, il presidente ha espresso la speranza che la statua sia un simbolo della vittoria del bene sul male e una fonte di speranza per una rapida pace per l’Ucraina, l’Europa e il mondo. Nel ringraziare per il dono ricevuto, il rettore del seminario, padre Ruslan Michalkiw ha annunciato che la statua distrutta dai russi sarà restaurata e “rimarrà per sempre un segno visibile e una testimonianza della lotta per la verità, la libertà e la patria”. Il dono della Polonia è il segno che “la vera fede non distrugge, ma costruisce”.