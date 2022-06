Papa Francesco: a Movimiento Misioneros de Francisco, “avanti con quella fede semplice”, che “cambia la storia”

“Desidero esservi vicino, accompagnando il Movimiento Misioneros de Francisco che in questo momento inaugura e benedice il Paseo Histórico Cultural de la Virgen de Luján”. Lo dice Papa Francesco, nel video messaggio inviato al Movimiento Misioneros de Francisco, in occasione dell’inaugurazione del Paseo Histórico Cultural “Negro Manuel” de la Virgen de Luján.

“Il nostro anelito è accompagnare in questo luogo la memoria e la devozione della Virgen de Luján, accompagnare la pazienza del ‘Nero Manuel’ – prosegue il Pontefice -. Una passeggiata nella storia e nella vita del ‘Nero Manuel’. Vi accompagno, vi benedico. Che la Vergine vi custodisca, che il ‘Nero Manuel’ interceda per tutti voi”. “E avanti, con quella fede semplice, con quella fede che è la fede che abbiamo ricevuto dai nostri genitori, è la fede del nostro popolo. È la fede che cambia la storia – conclude il Santo Padre -. Che la Virgen de Luján vi custodisca, che il ‘Nero Manuel’ vi indichi il camino”.