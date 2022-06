Caritas: mons. Delpini (Milano), invito a “gratitudine, valutazione critica e fiducia”

“Gratitudine, valutazione critica e fiducia”: sono le tre parole/indicazioni che l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, ha rivolto ai 540 delegati delle 161 (su 218 in Italia) Caritas diocesane presenti al 42° Convegno nazionale sul tema “Camminare insieme sulle vie degli ultimi” che si è aperto oggi a Rho, Milano, e durerà fino al 23 giugno. “Voglio ricordare la gratitudine della Chiesa milanese e italiana per ciò che le Caritas fanno – ha detto mons. Delpini -. Vorrei invitare ad una valutazione critica sull’operato delle Caritas, per un pensiero, un confronto, una creatività per il futuro. La terza parola, la fiducia, si riferisce alle sfide che ci sono davanti, ossia la crescita impressionante dei bisogni e delle emergenze”. “Non bisogna scoraggiarsi di fronte alla scarsità delle risorse e all’invecchiamento dei volontari – ha sottolineato l’arcivescovo di Milano -. Noi cristiani riteniamo che la fiducia sia una virtù irrinunciabile, non ottimismo ostinato. È la capacità di trarre anche dai problemi delle soluzioni, dalle povertà delle risorse, di far diventare le persone fragili protagonisti della loro storia”.