Commissione Ue: Twitch aderisce al Codice di condotta per contrastare i discorsi di odio online

La piattaforma interattiva di video in streaming Twitch ha aderito al Codice di condotta per contrastare i discorsi di odio online. Twitch è diventato il dodicesimo firmatario, dopo Rakuten Viber, Facebook, Microsoft, Twitter, YouTube, Instagram, Snapchat, Dailymotion, Jeuxvideo.com, TikTok e LinkedIn. Lo annuncia la Commissione europea in una nota. “Ciò che è illegale offline, deve essere illegale online. È una buona notizia che Twitch si unisca alla nostra lotta comune per rendere lo spazio online libero da discorsi di odio illegali. I giovani sono particolarmente vulnerabili all’odio e agli abusi e abbiamo il dovere di rendere Internet uno spazio più sicuro per loro”, ha dichiarato, Věra Jourová, vicepresidente per i valori e la trasparenza. Secondo i risultati della sesta valutazione della Commissione Ue, “il Codice di condotta ha già ottenuto risultati positivi”. In media, “le aziende IT hanno esaminato l’81% delle notifiche entro ventiquattro ore e hanno rimosso il 62,5% dei contenuti segnalati”. Twitch ha anche recentemente aderito al Codice di condotta 2022 sulla disinformazione.