Diocesi: Ancona, morto don Tarcisio Pettinari. Domani i funerali presieduti dall’arcivescovo Angelo Spina

È morto don Tarcisio Pettinari. Lo rende noto un comunicato della diocesi di Ancona diffuso oggi. Nato a Montoro, nel territorio di Osimo, il 10 gennaio del 1938, figlio unico ed orfano fin dalla tenerissima età -, il padre era morto in guerra-, è cresciuto con la mamma vedova fino a che non è entrato nel Seminario di Osimo proseguendo i suoi studi nel Seminario regionale di Fano. È stato ordinato sacerdote il 29 giugno del 1965 da mons. Egidio Bignamini insieme ad altri quattro sacerdoti. Appena ordinato sacerdote venne nominato vice parroco della parrocchia Santa Maria Liberatrice, a Posatora per tre anni.

Il 10 giugno del 1972, nel periodo del sisma che colpì duramente Ancona, venne nominato parroco della parrocchia Sant’Antonino Martire di Polverigi.

Cinquant’anni di presenza come parroco a Polverigi che la comunità si apprestava a ricordare con una cerimonia che era stata rinviata per quello che sembrava un passeggero malanno. Quarant’anni fa don Tarcisio venne colpito da un tumore all’intestino subito debellato, ma che lasciò delle conseguenze: l’ileostomia. Ha vissuto questa condizione non manifestando mai evidente disagio, ma dimostrando coraggio e rassegnazione, non lamentandosi mai di questa sua difficoltà, anzi raccontandola con leggerezza.

La sua è stata “una presenza discreta e cordiale caratterizzata da un ascolto comprensivo e da un’azione sempre adeguata con una attenzione particolare per gli adolescenti e i giovani che accoglieva nell’oratorio beato Pier Giorgio Frassati. In occasione del suo ‘Giubileo sacerdotale’ ebbe modo, insieme agli altri confratelli che erano stati consacrati insieme a lui, accompagnati dall’allora arcivescovo il cardinale Menichelli, di partecipare alla concelebrazione eucaristica con Papa Francesco a Santa Marta”, spiega la nota della diocesi. Di quella esperienza disse che, del Santo Padre, lo avevano colpito “la dolcezza, la sensibilità, la disponibilità a capire, ad ascoltare; le sue parole belle che mi ha detto; quando gli ho parlato dell’oratorio, dei nostri impegni si è dimostrato attento ed ha seguito con interesse, poi l’amore bello che ha verso noi sacerdoti”.

Nel manifesto funebre dell’arcidiocesi di Ancona-Osimo, si legge: “L’arcivescovo Angelo Spina con tutta la comunità diocesana e con la parrocchia di Sant’Antonino in Polverigi, annunciano il passaggio al cielo del caro don Tarcisio Pettinari, pastore umile e gioioso nei tanti anni di servizio nella nostra amata Chiesa”.

La cerimonia funebre presieduta da mons. Angelo Spina si svolgerà martedì 21 giugno, alle ore 16, nella chiesa parrocchiale di Polverigi dove la salma giungerà nella mattinata intorno alle ore 11.