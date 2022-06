Focolari: inaugurato ieri a Loppiano il parco giochi “Nicolas Crivelli”. La sindaca di Figline, “importante avere un luogo in più in cui annullare le distanze fisiche”

Grazie alla generosità e al lavoro di tanti, adulti e bambini, il parco giochi di Loppiano, cittadella del Movimento dei Focolari, è stato inaugurato ieri, domenica 19 giugno. Ad aprire la cerimonia sono stati gli stessi bambini, i promotori del progetto, che hanno raccontato le loro piccole iniziative per poter contribuire alla realizzazione del parco. Poi, ha preso la parola Mariateresa Fumi, corresponsabile della cittadella di Loppiano. “Questo parco giochi – ha detto – vuole essere un segno dell’impegno a continuare a credere, sperare ed adoperarsi per la pace”. Per questo ad accogliere i visitatori nel parco, c’è il “Dado della pace”, che si ispira al carisma di Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari. Oggi è l’elemento essenziale del percorso di educazione alla pace “Living Peace”, diffuso in tutto il mondo. “L’obiettivo – ha sottolineato Fumi – è quello di promuovere relazioni positive, potenziando le capacità pro-sociali dei bambini e rinforzando quelle degli adulti. Sulle sue facce ci sono frasi che aiutano a costruire rapporti di pace tra tutti”. A tagliare il nastro sono stati i bambini di Loppiano assieme alla sindaca di Figline e Incisa Valdarno, Giulia Mugnai. “Nel dopo pandemia – ha detto –, avere un luogo in più in cui annullare le distanze fisiche assume un grande significato simbolico, anche alla luce della sempre più viva consapevolezza del valore aggiunto rappresentato dalle attività all’aria aperta e dalla tutela dell’Ambiente”. Ringraziando il Movimento dei Focolari per la scelta di donare alla comunità questo luogo di socialità e di incontro, la sindaca ha sottolineato il sempre crescente legame di unione tra Loppiano e il resto della comunità e ha aggiunto: “Come Amministrazione comunale non possiamo che applaudire a questa donazione, su cui il Movimento dei Focolari ha investito e che noi, come Comune, cureremo dal punto di vista della manutenzione straordinaria”. Il parco, per desiderio dei bambini della cittadella, è intitolato a Nicolas Nicodemo Crivelli, un loro coetaneo di Figline e Incisa Valdarno che si è spento prematuramente il 5 giugno 2015, all’età di 5 anni. All’inaugurazione era presente anche la famiglia di Nicolas, oggi residente nella Svizzera italiana. Con emozione, la mamma, Candida Duarte, ha ringraziato i presenti dicendo: “Grazie di cuore a tutti per rendere sempre vivo il ricordo di Nicolas attraverso questo parco giochi”.