Aids: Iss, compie 35 anni il Telefono verde 800 861061. Oltre 822mila le risposte, più di 7mila nel 2021. Per le persone sorde un servizio email dedicato

Compie oggi 35 anni di attività il Telefono verde Aids e Infezioni sessualmente trasmesse (TvAics e Ist) dell’Istituto superiore di sanità (Iss). Un servizio che si è evoluto e ampliato nel corso negli anni, garantendo informazioni scientifiche erogate in modo personalizzato al fine di attuare interventi efficaci di prevenzione dell’Hiv, dell’Aida e delle Ist. In 35 anni di attività gli esperti hanno risposto a 822.580 telefonate. Per il 76,0% pervenute da persone di sesso maschile, età mediana 29 anni, per il 46,1% effettuate da residenti nel Nord Italia. L’intervento telefonico strutturato in un percorso comunicativo-relazionale in fasi, secondo alcune competenze di base del counselling ha consentito di rispondere a 2.289.432 quesiti, riguardanti in particolar modo le modalità di trasmissione dell’Hiv e delle altre Ist (28,1%) e l’accesso e la fruibilità dei test diagnostico-clinici (25,6%).

Per l’occasione viene presentato oggi il Rapporto annuale sull’attività del Telefono verde e del sito Uniti contro l’Aids che focalizza l’attenzione sulle attività svolte nel 2021. Tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2021 sono pervenute al Telefono verde 800 861061, 7.175 telefonate, delle quali 6.013 (83,8%) provenienti da persone di sesso maschile, 1.160 (16,2%) da persone di sesso femminile e 2 da persone transessuali. Tra gli utenti le fasce di età prevalenti sono risultate quelle fra i 20 e i 29 anni (26,8%) e tra i 30 e i 39 anni ed (34,5%) con una età mediana di 35 anni. Le chiamate sono pervenute dal Nord Italia (46,1%), dal Centro (26,4%), dal Sud (20,9%) e dalle Isole 465 (6,5%). I quesiti e le aree tematiche trattate all’interno del colloquio di counseling, sono stati complessivamente 25.548 e hanno riguardato principalmente: le modalità di trasmissione dell’Hiv e delle altre Ist (32,6%); le informazioni sui test, (28,5%) e i temi riguardanti l’area psico-sociale (13,3%).

Il Servizio email tvalis@iss.it dedicato alle persone sorde ha consentito di facilitare questa popolazione nell’accesso ad informazioni scientifiche e aggiornate. A questo servizio rispondono sempre i ricercatori esperti del Telefono verde, in modo gratuito ed assicurando la massima riservatezza. Nel corso 2021 sono pervenute all’indirizzo tvalis@iss.it oltre 30 email.

Nel 2021, come per l’anno precedente, gli esperti hanno accolto esigenze informative degli utenti anche in merito all’emergenza sanitaria da Covid-19.