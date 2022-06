Siccità: Pastorale sociale e lavoro Vercelli, “sta mettendo in ginocchio il bacino del Po, urgente una vera e propria conversione ecologica”

“Le scarsissime precipitazioni dei mesi scorsi e le temperature ben oltre la media delle ultime settimane stanno mettendo in ginocchio il bacino del Po e gran parte della Val Padana. Il Po registra un -70% di portata d’acqua rispetto alle medie storiche, in 170 Comuni del Piemonte sono state adottate ordinanze sull’uso consapevole dell’acqua potabile (finalizzata agli scopi alimentari), in alcuni casi si è dovuto ricorrere all’interruzione notturna della fornitura e la situazione per l’agricoltura si sta facendo emergenziale”. Lo ha scritto la Pastorale sociale e del lavoro dell’arcidiocesi di Vercelli in un documento con il quale è intervenuta sui temi ambientali e l’emergenza siccità.

“Nell’esprimere solidarietà e vicinanza ai lavoratori e alle aziende delle nostre terre messe in crisi da questa ondata anomala di siccità, siamo allo stesso tempo consapevoli che i grandi processi e i grandi cambiamenti cominciano dal basso”, prosegue il testo. “Dobbiamo incominciare a percorrere nuovi sentieri e a proporci e proporre nuovi stili di vita”, l’esortazione della Pastorale sociale e del lavoro vercellese, per la quale “è urgente una vera e propria conversione ecologica maturata accompagnata e vissuta nelle nostre comunità dove prendere coscienza di quale dono prezioso sia il creato che siamo chiamati ad amare custodire trasmettere alle future generazioni”.

“Come comunità cristiana – viene assicurato – ci impegniamo a comunicare la bellezza del creato, a denunciare le contraddizioni al disegno di Dio sulla creazione, a educare al discernimento imparando a leggere i segni che il creato ci fa conoscere, a scegliere di costruire insieme una casa comune frutto di un cuore riconciliato, a elaborare una strategia educativa integrale che abbia anche dei risvolti politici e sociali, a operare in sinergia con tutti coloro che nella società civile s’impegnano nello stesso spirito”. “Anche per questa emergenza – conclude la Pastorale sociale e del lavoro di Vercelli – siamo chiamati a impegnarci con mentalità attiva pregando come se tutto dipendesse dalla provvidenza divina e operando come se tutto dipendesse da noi”.