Diocesi: Pinerolo, da domani la cappella di Santa Lucia accessibile con un’app che apre la porta

La cappella di Santa Lucia delle vigne, a Pinerolo, dal 21 giugno potrà essere visitata liberamente grazie ad un’app che consentirà l’apertura automatizzata della porta. Questo grazie al progetto “Chiese a porte aperte”, promosso dalla Fondazione Crt, cui hanno aderito la diocesi e il Comune di Pinerolo, proprietario dell’edificio. Il nuovo dispositivo di apertura, analogo a quello che attualmente consente l’accesso libero ad una trentina di luoghi in Piemonte e Valle d’Aosta, sarà inaugurato ufficialmente dal vescovo diocesano, mons. Derio Olivero, e dal sindaco Luca Salvai martedì 21 giugno con una passeggiata che partirà alle 20.30 da Villa Prever. Dopo i saluti spazio ad un breve concerto dell’Ensemble di flauti del Civico Istituto Musicale “A. Corelli” curato da Francesca Lanza e Irene Silano. Alle 21 il vescovo Olivero introdurrà la visita alla cappella cui farà seguito un concerto per chitarra e soprano (Giovanni Freiria e Francesca Lanza), per concludere con una degustazione di vini.