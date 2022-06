Diocesi: Lamezia Terme, da oggi novena in preparazione alla Festa dei Santi Pietro e Paolo

La riflessione sulla Chiesa, sulla sinodalità e sul dono del ministero del vescovo e della successione apostolica sarà il filo conduttore della novena in preparazione alla festa dei Santi apostoli Pietro e Paolo, patroni della città e della diocesi di Lamezia Terme, che prende il via oggi, lunedì 20 giugno, per culminare nella solennità del prossimo 29 giugno.

Da oggi, in cattedrale, ogni sera alle 19, sacerdoti rappresentanti delle diverse vicarie della diocesi lametina si alterneranno a presiedere la celebrazione eucaristica, riflettendo sui diversi aspetti del ministero episcopale nella vita dei credenti e della Chiesa. Ogni giorno, dal 20 al 28 giugno, in cattedrale alle 18 è in programma la recita del Rosario, seguita alle 18.30 dal canto del Vespro. Subito dopo la messa delle 19, la novena ai santi patroni. Inoltre, ogni mattina, sarà celebrata alle 8.30 una messa.

Il novenario culminerà nella festa che avrà inizio già dalla sera del 28 giugno, con la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Giuseppe Angotti, amministratore diocesano, durante la quale sarà amministrato il sacramento della Confermazione. Il 29 giugno, solennità dei Santi Pietro e Paolo, alle 10.30 sarà mons. Cesare Di Pietro, vescovo ausiliare di Messina-Lipari-Santa Maria del Mela, a presiedere il pontificale in cattedrale e la sera alle 19.30 la solenne concelebrazione eucaristica alla presenza delle autorità civili e militari a cui seguirà la processione.