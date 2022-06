Eurobarometro: pace e sicurezza prime preoccupazioni dei cittadini Ue. Istruzione e digitale nei Paesi partner

La politica dell’Ue sui partenariati internazionali e gli impegni finanziari per sostenerla “rimane forte”, come sottolinea una nota della Commissione, presentando, in parallelo, i risultati dell’Eurobarometro sulla cooperazione allo sviluppo. L’Ue e i suoi Stati membri “rimangono collettivamente il principale donatore mondiale di aiuti pubblici allo sviluppo (Aps). L’Aps del Team Europe nel 2021 è aumentato del 4,3% rispetto al 2020, da 67,3 miliardi di euro a 70,2 miliardi di euro (sulla base dei dati preliminari 2021 dell’Ocse). In qualità di principale donatore mondiale con il 43% dell’Aps globale, Team Europe è saldamente al fianco dei Paesi partner, nella cooperazione internazionale”.

“Con la guerra di aggressione in corso della Russia contro l’Ucraina, la pace e la sicurezza – scrive Eurobarometro – sono chiaramente presenti nel pensiero dei cittadini. Uno dei risultati chiave è la crescente preoccupazione per la pace e la sicurezza, con quattro intervistati su dieci (40%) che pensano che sia la sfida più urgente per il futuro dei Paesi partner”. La seconda sfida più urgente menzionata è la salute (39%), seguita dall’istruzione (37%) e dall’acqua e servizi igienici (30%). Un quarto (25%) ritiene che la crescita economica e l’occupazione siano più urgenti per il futuro dei Paesi partner, mentre il 24% menziona la democrazia e i diritti umani e il 23% la sicurezza alimentare e l’agricoltura.

Il sondaggio ha chiesto specificamente ai cittadini l’importanza di promuovere l’istruzione e la digitalizzazione nei Paesi partner. “Oltre nove intervistati su dieci (91%) concordano sul fatto che la promozione dell’istruzione per tutti dovrebbe essere una delle principali priorità dell’azione dell’Ue nei Paesi partner”. Quasi otto su dieci (79%) ritengono importante che l’Ue aiuti i Paesi partner a passare al digitale.