Eurostat: crescono le domande di asilo soprattutto da rifugiati ucraini. In totale 73mila domande a marzo

Nel 2022 crescono le prime richieste di asilo in Europa presentate da cittadini extra-Ue. Lo scorso marzo, 73.850 richiedenti asilo hanno presentato per la prima volta domanda di protezione internazionale nei Paesi Ue, registrando un incremento del 115% rispetto al marzo 2021 (34.310) e del 35% rispetto al febbraio 2022 (54.565). Lo comunica Eurostat con una pubblicazione odierna in occasione della Giornata mondiale del rifugiato, organizzata ogni anno dall’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). In particolare, secondo Eurostat, l’aumento registrato da febbraio a marzo 2022 sarebbe attribuibile all’incremento dei cittadini ucraini, che hanno presentato per la prima volta domande d’asilo a causa dell’aggressione militare della Russia all’Ucraina: da 2.370 a febbraio a 12.875 richieste a marzo, registrando un aumento del 443%.

Inoltre, nel marzo 2022, ci sono stati anche 6.510 richiedenti successivi, ossia persone che hanno ripresentato domanda di asilo dopo che era stata presa una decisione su una richiesta precedente. Nel dettaglio, questo dato è aumentato del 4% rispetto a marzo 2021 e del 6% rispetto a febbraio 2022.