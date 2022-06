Nuoto paralimpico: 1° posto Italia al Mondiale di Madeira con 64 medaglie. Valori (Finp), “abbiamo vinto tutto e tutti”. Pancalli (Cip), “siete straordinari!”

(foto Finp)

L’Italia del nuoto paralimpico chiude prima nella classifica finale del Mondiale di Madeira, ottenendo 64 medaglie totali, 27 ori, 24 argenti e 13 bronzi, superando il record azzurro di Londra 2019. “Abbiamo vinto tutto ed abbiamo vinto tutti. È stato un Mondiale perfetto, incredibile, indimenticabile, stellare. Grazie di cuore a tutti”. Sono queste le parole di Roberto Valori, presidente della Finp-Federazione italiana nuoto paralimpico, riportate sul sito. “Che spettacolo ragazze e ragazzi, siete straordinari! Anche questa volta vi siete superati, confermando il primo posto ai Mondiali ma con più medaglie vinte”, ha affermato Luca Pancalli, presidente del Cip-Comitato italiano paralimpico, con un ringraziamento “a partire dal presidente Valori e ai tecnici guidati da Vernole per l’ottimo lavoro svolto in questi anni. Siete un modello a livello internazionale, non solo per gli incredibili risultati ma anche per i valori che riuscite a trasmettere”.