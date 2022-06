Editoria: Premio card. Giordano, vince Antonio Preziosi con “Il Papa doveva morire”. Premiazione il 24 settembre a Napoli

“Il Papa doveva morire” (San Paolo) di Antonio Preziosi, direttore di Rai Parlamento, è il libro vincitore della X edizione del Premio cardinale Michele Giordano. Lo ha deciso all’unanimità la commissione del riconoscimento composta dal presidente Fulvio Tessitore, dal segretario Francesco Antonio Grana (vaticanista de ilfattoquotidiano.it) e dai giornalisti Ottavio Lucarelli (presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, La Repubblica), Antonello Perillo (vicedirettore della Tgr), Marco Perillo (Il Mattino), Alfonso Pirozzi (Ansa) e Pietro Treccagnoli (Corriere del Mezzogiorno). Secondo classificato il testo “Benedetto XVI. La vita e le sfide” (Sanpino) di Luca Caruso, responsabile della comunicazione e dell’ufficio stampa della Fondazione vaticana Joseph Ratzinger-Benedetto XVI. Terzo posto per il volume “Vangelo in periferia” (Morcelliana) della Comunità di Sant’Egidio fondata da Andrea Riccardi e presieduta da Marco Impagliazzo. Premio speciale per il libro “I tre pani” (Edizioni Padre Pio da Pietrelcina) di mons. Domenico D’Ambrosio, arcivescovo emerito di Lecce. La cerimonia di premiazione – informano i promotori in una nota – si svolgerà sabato 24 settembre (ore 16) a Napoli, presso la basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio (via Capodimonte, 13), e sarà presieduta dall’arcivescovo di Napoli, mons. Domenico Battaglia,

presidente onorario del Premio cardinale Michele Giordano.