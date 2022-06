Austria: PopUpChurch, iniziative per trascorrere le vacanze riscoprendo cultura, creato e Chiesa dopo la pandemia

Vivere in pace, celebrare il creato, scoprire nuovi aspetti della Chiesa e, soprattutto, godersi l’estate, dopo anni difficili: così riassumono i responsabili della diocesi di Feldkirch il programma dell’iniziativa “PopUpChurch”, a cui partecipano diverse istituzioni ecclesiastiche, singoli e parrocchie. Dalle attività nelle piscine pubbliche e nei mercati settimanali, funzioni religiose alpine, giardini dei monasteri con spettacoli e spiritualità o scoperta delle erbe officinali: questi sono solo alcuni degli eventi più diversi per grandi e piccini organizzati dalla Chiesa cattolica del Voralberg. “Le azioni e le iniziative della chiesa estiva sono sempre un invito per tutti. Devono essere allegre, ospitali e connesse”, ha spiegato il responsabile dell’ufficio pastorale della diocesi di Feldkirch, Martin Fenkart. Dopo tutto ciò che ci ha separato in questi mesi e anni, resi difficili dalla pandemia, anche la “chiesa estiva” dovrebbe utilizzare iniziative sorprendenti per garantire che le persone ritornino a mettersi in contatto con la comunità, affermano i promotori. Una visita alla “Pop-Up-Church” all’aperto a Lustenau all’inizio di agosto è suggerita, magari con la lettura pubblica di un buon libro a bordo piscina. La ricca offerta di eventi comprende circa 30 visite guidate alle chiese in tutto lo stato e una serata cinematografica nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù di Bregenz. Vengono celebrate le messe alpine, oltre alla riscoperta di numerosi percorsi di pellegrinaggio attraverso il Vorarlberg, con tappe ristoratrici nei chiostri e nei giardini dei monasteri e abbazie che si incontrano lungo i percorsi. Su www.sommerkirche.at tutti gli eventi.