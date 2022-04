Lotta agli abusi sessuali sui minori: Commissione Ue avvia una consultazione pubblica sulla revisione delle norme europee

La Commissione avvia oggi una consultazione pubblica sulla revisione della normativa Ue esistente in materia di lotta agli abusi sessuali su minori, che stabilisce “norme minime sulla definizione di reati e sanzioni in questo settore”. Come annunciato nella “strategia dell’Ue per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali sui minori”, la Commissione – si legge in un comunicato – valuterà la direttiva del 2011 sulla lotta all’abuso e allo sfruttamento sessuale dei bambini “per identificare le migliori pratiche e le restanti lacune legislative”. “Tutte le parti interessate, compresa la società civile, le autorità pubbliche, le parti sociali ei cittadini, sono invitate a partecipare”. I risultati di questa consultazione pubblica “aiuteranno a valutare l’attuazione della direttiva e guideranno lo sviluppo di ulteriori azioni prioritarie a livello dell’Ue”. La consultazione pubblica è disponibile qui ed è aperta ai contributi fino al 13 luglio 2022.