Diocesi: Oristano, il 25 aprile la Giornata dei ministranti

È in programma per lunedì 25 aprile la tradizionale giornata che l’arcidiocesi di Oristano dedica ai ministranti. L’appuntamento, che sarà ospitato dalle 9 nel Seminario diocesano, torna dopo due anni nei quali non si è potuto celebrare a causa della pandemia. I ministranti delle 85 parrocchie dell’arcidiocesi, dopo l’accoglienza e la colazione insieme, parteciperanno alla celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo Roberto Carboni. Poi il pranzo al sacco e il tradizionale “Quzzione” che, spiegano dall’arcidiocesi, per tanti anni ha messo alla prova bambini e ragazzi in occasione della festa dei ministranti. Per le 16.30 sono in programma le premiazioni e i saluti finali.