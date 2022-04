Coronavirus Covid-19: Fiaso, -32% ricoveri bambini. Il 37% dei neonati ha almeno un genitore no vax

Analizzando i ricoveri causa Covid dell’ultima settimana si riduce significativamente anche il numero dei pazienti pediatrici: nella rilevazione del 19 aprile nei quattro ospedali pediatrici e nei reparti di pediatria degli ospedali aderenti alla rete sentinella Fiaso si osserva un calo pari al 32%. La classe di età più colpita come sempre è quella fra 0 e 4 anni (83% dei casi di ricovero) e in particolare il 19% ha tra 0 e 6 mesi. Proprio tra i più piccoli è stata indagata la condizione vaccinale dei genitori: il 37% dei neonati che finiscono in ospedale con l’infezione da Covid-19 continua ad avere entrambi o almeno uno dei due genitori no vax.