Papa Francesco: torna in piazza San Pietro per l’udienza generale

Dopo il “prologo” dell’incontro con gli adolescenti italiani del Lunedì dell’Angelo, primo incontro pubblico in piazza San Pietro dopo la pandemia, Papa Francesco torna a fare un bagno di folla in piazza San Pietro, per l’udienza generale di oggi, che abbandona così l’Aula Paolo VI. Il Santo Padre è arrivato sulla papamobile scoperta qualche minuto prima delle 9, accolto da una folla festante che lo ha acclamato sventolando bandiere e fazzoletti variopinti. “W il Papa, viva Gesù!”, recita uno degli striscioni innalzato da un gruppo di ragazzi in uno dei settori della piazza, gremiti di fedeli, complice anche il clima mite della primavera romana. Tra i doni raccolti dai solerti gendarmi della sicurezza vaticana, anche un mazzo di rose rosa. Francesco ha salutato i fedeli alternando momenti in piedi e momenti in cui si è seduto, a causa della gonalgia che lo affligge da tempo, ma è apparso sorridente e rilassato, facendo più volte il gesto di alzare il pollice destro in segno di “ok”. Quando ha avvistato un bambino portato in braccio dai suoi genitori, il Papa ha chiesto di fermare l’auto per fermarsi a salutarlo con un bacio. Al termine del percorso, la papamobile con Francesco a bordo ha salito i gradini che portano alla sua postazione al centro del sagrato, ancora attorniata dagli splendidi 40mila fiori provenienti dall’Olanda che hanno fatto da cornice alle celebrazioni pasquali.