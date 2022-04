Ambiente: Ofs Sicilia, il 24 aprile ad Agrigento confronto sul tema “La cura come salvaguardia del creato”

Continua l’intenso percorso formativo promosso dall’Ordine francescano secolare di Sicilia “Per una Chiesa in uscita” che vedrà la sua conclusione con l’evento del prossimo Meeting fest Francescano del Mediterraneo dal 24 al 26 giugno a Favara. Domenica prossima, 24 aprile, alle 9.30, nei locali della parrocchia di San Gregorio di Cavaleri Magazzeni di Agrigento (San Leone), è in programma il confronto sul tema “La cura come salvaguardia del creato”. Interverranno Benedetto Della Site, presidente nazionale dell’Unione cristiana giovani imprenditori e dirigenti, fra Mauro Billetta, frate minore cappuccino, parroco ed animatore del progetto socio culturale di Danissini a Palermo, e Antonio Chiarenza, della Comunità Giovanni XXIII e referente del circolo Laudato si’ di Catania. A moderare l’incontro, Peppino Trovatello, responsabile dell’area presenza nel mondo per l’Ofs di Sicilia. “Ognuno di noi – dice Carmelo Vitello, ministro dell’Ordine francescano secolare di Sicilia, è chiamato a imparare a vivere insieme, in comunione con gli altri e con il creato, a prendersi cura della nostra casa comune; prendersi cura indica attenzione, tenerezza, responsabilità, vigilanza e similarità. Don Pino Puglisi diceva che ‘se ognuno fa qualcosa allora si può fare molto’. Siamo chiamati allora a non essere tiepidi, a interpellare e guardare noi stessi per scoprire i nostri talenti, i nostri doni che, condivisi con i fratelli, possono portare a fare la differenza anche in un mondo dove il ‘trascurare’ sembra prevalere su chi ci circonda”. L’incontro si potrà seguire in diretta sui canali Facebook e YouTube.