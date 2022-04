Spiritualità: Poggio a Caiano, venerdì si presenta un video sulla beata Maria Margherita

Maria Margherita Caiani, beata per la Chiesa cattolica, continua a favorire “novità”. Una delle ultime è un video, realizzato da Gabriele Marco Cecchi e Andrea Foligni, che viene presentato venerdì 22 aprile, alle ore 21, nella chiesa delle suore “Minime” a Poggio a Caiano, in provincia di Prato. Un video di 14 minuti che illustra il museo da poco tempo realizzato nei locali attigui alla cappella, interna alla Casa madre, che raccoglie oggetti e testimonianze sulla vita della beata fondatrice.

L’incontro si svolge in una data scelta non a caso: alla vigilia dell’anniversario, il 33°, della solenne cerimonia con cui in piazza San Pietro il 23 aprile 1989 Papa Giovanni Paolo II beatificò la religiosa francescana. Allora fu, in pratica, l’intera comunità poggese a essere presente in Vaticano.

La sera di questo 22 aprile dopo una celebrazione della Parola interverranno un frate francescano e un giornalista pratese: padre Sandro Guarguaglini e Giacomo Cocchi, di TvPrato nonché vicepresidente toscano dei giornalisti cattolici (Ucsi). Sarà proiettato il video e, di seguito, chi vorrà potrà visitare il museo. Il video (“Non cimeli ma segni di fede”) è pensato per agevolare la comprensione del materiale raccolto. C’è, ad esempio, la stadera usata dalla giovane Marianna nella rivendita di Sali e Tabacchi del fratello Osea.

Ci sono le vesti indossate, i reliquiari, la prima “Costituzione” del nuovo Istituto religioso, la campanella, la clessidra, i rosari, le immagini sacre e tanto altro. Tutto racconta la spiritualità di questa donna di cui si è appena ricordato il primo centenario della morte terrena.