Diocesi: Biella, questa sera ad Oropa incontro “Armida Barelli tra passato e futuro”. Fino a metà maggio mostra itinerante

Sono due le iniziative in programma nella diocesi di Biella in occasione della beatificazione di Armida Barelli in programma sabato 30 aprile nel duomo di Milano. Questa sera, nella sala Frassati del santuario di Oropa, si terrà l’incontro “Armida Barelli tra passato e futuro” con gli interventi di don Carlo Dezzuto e Irene Saonara; l’appuntamento con inizio alle 20.30 sarà trasmesso anche sulla pagina Facebook dell’Azione Cattolica di Biella. Da oggi e fino al 27 aprile la galleria Sant’Eusebio del santuario ospiterà una mostra itinerante dedicata alla prossima beata. L’esposizione sarà poi visitabile nel duomo di Biella, dal 28 aprile al 4 maggio, e nella chiesa di Santa Maria Assunta di Cossato dal 5 all’11 maggio.