Diocesi: Assisi e Foligno, martedì incontro di formazione su “Prevenzione, ascolto, tutela dei minori e delle persone vulnerabili”

Sarà dedicato a “Prevenzione, ascolto, tutela dei minori e delle persone vulnerabili” l’incontro in programma martedì 26 aprile, alle 21, nella sala conferenze della parrocchia di Santa Maria degli Angeli di Assisi. L’iniziativa di formazione per gli operatori dell’evangelizzazione è organizzato in sinergia dagli Uffici diocesani per la catechesi e la Pastorale giovanile delle diocesi di Foligno e di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino.

Nel corso della serata interverranno Fabio Cioccoloni, cancelliere della Curia di Foligno e referente per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili della diocesi di Foligno, Anna Rapicetta, referente per la tutela dei minori e delle vulnerabili della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, e Silvia Benedetti, psicologa referente per la tutela dei minori e delle vulnerabili della diocesi di Terni-Narni-Amelia.

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social della diocesi di Assisi (pagina Facebook e canale YouTube).