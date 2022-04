Diocesi: Padova, il 21 aprile presentazione delle iniziative per gli 800 anni dell’Università patavina

“Liberamente” è il titolo del programma di iniziative promosse dalla Chiesa di Padova, tramite la Pastorale della cultura e dell’università che comprende anche il circuito dei collegi universitari, per celebrare gli 800 anni dell’Università di Padova (1222-2022).

Una serie di eventi e iniziative che seguendo cinque parole chiave – la storia, i percorsi, le prospettive, l’internazionalità, il dialogo – si svilupperanno lungo tutto l’anno. Il programma, che ha il patrocinio del Comune di Padova e dell’Ufficio per la scuola e l’università della Conferenza episcopale italiana, e s’inserisce nell’ambito delle iniziative delle celebrazioni dell’anniversario dell’Ateneo patavino, verrà illustrato in conferenza stampa il prossimo 21 aprile, alle ore 11, in Sala Grande del Centro universitario padovano (Via Zabarella, 82).

Interverranno don Luca Facco, vicario episcopale per i rapporti con le istituzioni e il territorio; Telmo Pievani, delegato alla comunicazione e alla divulgazione scientifica dell’Università di Padova; don Giorgio Bezze, direttore dell’Ufficio di pastorale della cultura e dell’università della diocesi e direttore del Centro universitari; Stefano Bassanese, referente Collegio universitario di Medici con l’Africa Cuamm; Sara Baratel, direttrice della residenza universitaria Scopoli del collegio Don Mazza.