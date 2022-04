Diocesi: Savona, “Il convento, il podere, i dintorni” del San Giacomo in una mostra

Nel 1472, la posa della prima pietra del Convento San Giacomo da parte del beato Angelo da Chivasso, francescano e fondatore nel 1479 del Monte di Pietà. Per celebrare il 550° anniversario della costruzione il Rotary Club, con il contributo della Fondazione De Mari e la collaborazione della diocesi di Savona-Noli, invita a visitare la mostra storica “San Giacomo. Il convento, il podere, i dintorni”. L’esposizione comprende l’iconografia dell’ultima chiesa medievale della città, del convento di cui faceva parte, dell’antico podere con il bosco ad essa collegato e dei dintorni della zona. La baia di Miramare rappresentava il cuore nobile ed elegante della Savona turistica, un angolo pittoresco esposto a mezzogiorno, meta preferita di molti stranieri, oggi scomparso. Le trasformazioni del podere sono visibili in documenti mai esposti e conservati nell’Archivio di Stato. In mostra anche le riproduzioni in dimensioni reali dei quadri e trittici originariamente presenti nella chiesa, sottratti da Napoleone Bonaparte ed ora ammirabili in importanti musei stranieri. La mostra è composta da una serie di riproduzioni di pezzi originali irraggiungibili e non trasportabili per la loro collocazione e il loro valore. Tutte sono state ripulite e rese più leggibili da un lungo restauro digitale. Una parte riguarda documenti sul probabile primitivo aspetto della chiesa, le sue vicissitudini e gli avvenimenti che l’hanno travolta dopo il saccheggio francese, con qualche circostanza curiosa. Il settore “Visti da vicino” si riferisce invece a dettagli degli affreschi rimasti con il loro aspetto attuale. Alcune stampe e fotografie poco note della città aggiungono una nota inattesa e divertente. L’allestimento sarà aperto al pubblico dal 23 aprile al 29 maggio, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 nella Sala Esposizioni al piano terra della Curia, in piazza del Vescovato 11R, e integrato da un ricco catalogo di 300 pagine a colori, in grande formato e prenotabile su richiesta.