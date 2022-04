Diocesi: Torino, il commiato di mons. Nosiglia incontrando giovani e poveri

Sarà nel segno di giovani e poveri, due priorità del suo ministero episcopale, il commiato di mons. Cesare Nosiglia che saluta l’arcidiocesi di Torino dopo averla guidata per oltre 11 anni. Sabato 30 aprile, al Santo Volto, alle 19, mons. Nosiglia presiederà una celebrazione eucaristica animata dalla Consulta diocesana di Pastorale giovanile, dal Grande Coro Hope e da diversi rappresentanti dell’Area sociale della Curia diocesana.

Come ricorda una nota dell’arcidiocesi, “prima della sua presa di possesso della cattedra di San Massimo, venerdì 19 novembre 2010, mons. Nosiglia aveva iniziato il suo episcopato a Torino incontrando proprio i giovani, inaugurando con loro un lungo percorso di ascolto, di confronto e di promozione della Pastorale Giovanile. Parimenti, attraverso l’articolata esperienza dell’Agorà del Sociale, è stata costante l’attenzione alle complesse realtà delle povertà, del disagio sociale, del lavoro, delle migrazioni”. “Questi mondi – prosegue la nota – sono invitati a ritrovarsi il giorno del congedo, come segno di gratitudine e di affidamento al Signore, pregando ancora insieme con mons. Nosiglia”.

Alle 20, dopo la messa, si terrà un apericena con un momento di festa nel foyer dell’auditorium, animato dai giovani.