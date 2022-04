Ucraina: telefonata Antonio Guterres (Onu) e S.B. Shevchuk (greco-cattolici) per tregua pasquale e apertura corridoi umanitari

Martedì 19 aprile, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha avuto un colloquio telefonico con Sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk, capo della Chiesa greco-cattolica ucraina, per informarlo del suo appello per un cessate il fuoco pasquale in Ucraina.

Il segretario generale delle Nazioni Unite – informa una nota del dipartimento dell’informazione della Chiesa greco-cattolica ucraina –

ha detto al capo dell’Ugcc che, d’accordo con Papa Francesco e a nome dell’Onu, ha chiesto un cessate il fuoco pasquale affinché tutti i cristiani possano celebrare pacificamente la Pasqua, compresi i russi che, come i cristiani in Ucraina, il 24 aprile celebreranno la Pasqua. Il cessate il fuoco può inoltre consentire l’evacuazione delle persone dalle città più a rischio

, aprendo corridoi umanitari, e l’arrivo sul posto dell’assistenza umanitaria necessaria.

Sua Beatitudine Sviatoslav ha informato il segretario generale delle Nazioni Unite che il Consiglio panucraino delle Chiese e delle organizzazioni religiose aveva lanciato un appello simile, dando d