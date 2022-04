Diocesi: Prato, migliorano le condizioni di salute del vescovo emerito Gastone Simoni, ricoverato al Policlinico di Careggi

Migliorano nettamente le condizioni di salute del vescovo emerito di Prato, mons. Gastone Simoni, che ha ripreso piena coscienza. La notizia giunge direttamente dal Policlinico di Careggi dove si trova ricoverato da alcuni giorni. “Gli esami finora compiuti sul paziente parlano di uno scompenso metabolico, ora in via di superamento. Oggi i medici, visti i confortanti riscontri, hanno deciso di ristabilire la normale alimentazione”, si legge in una nota diffusa dalla diocesi di Prato.

Mons. Gastone Simoni ha compiuto 85 anni lo scorso 9 aprile e ha guidato la diocesi di Prato dal 1992 al 2012. “Alla notizia del suo ricovero, avvenuto nei giorni della Settimana santa – prosegue la nota -, una grande catena spontanea di preghiera si era diffusa velocemente tra i pratesi grazie ad un tam tam di messaggi sui cellulari che invitavano a pregare per le sue condizioni di salute. Segno del grande affetto che la comunità di Prato nutre per lui. Il vescovo Giovanni Nerbini aveva rivolto un pensiero a mons. Simoni durante la messa crismale del Giovedì santo in cattedrale”.