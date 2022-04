Diocesi: Vittorio Veneto, venerdì l’assemblea sinodale a Conegliano con don Dario Vitali

Venerdì 22 aprile, alle 20.30, all’auditorium Toniolo di Conegliano è in programma l’assemblea sinodale della diocesi di Vittorio Veneto insieme a don Dario Vitali: sarà un momento di confronto e riflessione sul cammino sinodale della Chiesa italiana, a chiusura della sua “prima fase” nelle varie diocesi italiane.

Don Vitali, bresciano, è membro della Commissione di coordinamento del Sinodo nazionale, professore di ecclesiologia all’Università Gregoriana, consultore della Congregazione per la dottrina della fede. All’assemblea sono invitati in particolare i nuovi membri dei consigli pastorali parrocchiali.

Necessario indossare la mascherina Ffp2 ed essere in possesso di Green pass rafforzato. Organizza il Centro culturale Humanitas in collaborazione con la diocesi.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming da La Tenda Tv e in differita da Radio Palazzo Carli (domenica 1° maggio, alle 20).