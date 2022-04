Maltempo: Protezione civile, “venti fino a burrasca forte e mareggiate al Centro-Sud. Allerta gialla in 5 regioni”

“Una perturbazione, attualmente posizionata sulla Spagna meridionale, raggiungerà il nostro Paese determinando un graduale peggioramento delle condizioni meteo. L’area di bassa pressione si porterà sulla Sardegna e innescherà, nella prossima notte, una fase di intensa ventilazione di scirocco sulla Sicilia, in estensione alle restanti regioni centro-meridionali peninsulari, specie sui settori costieri”. Di questa situazione avverte, sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile, d’intesa con le regioni coinvolte, emettendo un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, giovedì 21 aprile, “venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, dapprima sulla Sicilia, in estensione a Calabria, Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo, Campania e Lazio con raffiche di burrasca forte, in particolare sui settori costieri. Previste inoltre mareggiate lungo le coste esposte”.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 21 aprile, “allerta gialla sull’intero territorio di Umbria, Lazio e su settori di Abruzzo, Molise e Sardegna”.