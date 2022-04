Diocesi: Bari-Bitonto, da oggi nuovo percorso di formazione on line per animatori Laudato Si’

L’Ufficio di pastorale sociale e del lavoro dell’arcidiocesi d Bari-Bitonto ed il Tavolo Laudato Si’ avviano un nuovo percorso di formazione per animatori Laudato Si’. In collaborazione con il Movimento Laudato Si’, si propone un corso on line di formazione animatori Laudato Si’, da oggi 20 aprile all’11 maggio, come risposta all’appello urgente per la cura della nostra casa comune lanciato da Papa Francesco nell’enciclica Laudato Si’ e per una sinodalità vissuta.

“Il tragico momento che stiamo vivendo con la guerra in Ucraina ci ricorda il nostro ruolo di artigiani di pace, come diceva don Tonino Bello, e l’importanza dell’azione dal basso. Gli animatori Laudato Si’ sono chiamati a ‘preparare la pace’ come artigiani e dal basso”.

Il corso inizierà oggi e si compone di 4 sessioni on line della durata di un’ora, un questionario di valutazione al termine di ciascuna delle 4 sessioni, un progetto applicativo da realizzare durante la Settimana Laudato Si’, dal 22 al 29 maggio 2022.

Le lezioni potranno essere seguite anche in differita attraverso la registrazione e anche in questo caso sarà richiesto di compilare i questionari di valutazione. A seguito della partecipazione ai quattro incontri, all’invio dei questionari compilati e all’impegno a organizzare un’attività per il Tempo del Creato, i partecipanti riceveranno il certificato di animatore Laudato Si’ e si interfacceranno con il Tavolo Laudato Si’ diocesano.