Ucraina: Roma, sabato i promotori del progetto “Mean” concorderanno un’azione umanitaria e pacifica da realizzare nel Paese aggredito

I promotori del progetto “Mean-Movimento europeo di azione nonviolenta” si incontreranno a Roma, sabato 23 aprile, alle ore 15, nella sede del Csv Lazio, in via Liberiana 17, per concordare un’azione umanitaria e pacifica nel conflitto in corso in Ucraina.

“L’azione nonviolenta che si sta organizzando nel progetto Mean è di entrare in Ucraina con pullman di volontari disarmati che compiano operazioni di evacuazione, in particolare dei più fragili e dei sofferenti psichici, di concerto le organizzazioni della società civile ucraina che sono impegnate nel salvare persone e distribuire aiuti.

Il Movimento europeo di azione nonviolenta è un progetto promosso da trenta soggetti nazionali della società civile, molti dei quali facenti parte dell’alleanza “Per un nuovo welfare”, che hanno dichiarato la propria disponibilità ad una spedizione umanitaria in Ucraina.

Tra i promotori del progetto “Mean-Movimento europeo di azione nonviolenta”, ci sono Azione cattolica italiana, Associazione Antigone, Aoi-Associazione delle ong italiane, Associazione Amici Casa della carità, Focsiv, Cnca-Coordinamento nazionale comunità di accoglienza, Gruppi di Volontariato vincenziano Aic Italia, Next Nuova Economia per tutti, Associazione Comunità Progetto Sud, Vita non profit, Rete Sale della Terra, Rete dei Piccoli Comuni del Welcome, Centro Giorgio La Pira, Laboratorio per la felicità pubblica.