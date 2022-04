Libano: mons. Spiteri (nunzio) visita i militari italiani della missione Unifil

(foto Ministero della Difesa)

Il contingente italiano impegnato nella missione Unifil in Libano, ha ricevuto sabato scorso la visita del nunzio apostolico, mons. Joseph Spiteri, in visita alla base “Millevoi” di Shama per celebrare la veglia pasquale svoltasi nella cappella assieme ai caschi blu italiani. Il prelato è stato ricevuto dal generale Massimiliano Stecca, comandante del Settore ovest di Unifil, con il quale si è intrattenuto in colloquio privato prima della celebrazione, alla quale hanno partecipato anche il generale Aroldo Lazaro, comandante di Unifil, il contrammiraglio Andreas Markus Mugge, comandante della “Maritime Task Force”, e il colonnello Antoine de Labretoigne, comandante della “Force Commander’s Reserve”. Secondo quanto riportato sul sito del ministero della Difesa, mons. Spiteri ha ringraziato i militari italiani per il quotidiano impegno che svolgono nel nome della pace e della stabilità del Medioriente.