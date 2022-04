Cultura: Firenze, dal 21 al 24 aprile convegno internazionale “Rinascenza come Resurrezione”

(Foto: Basilica di San Lorenzo/Museo Marino Marini Firenze)

Il convegno internazionale “Rinascenza come Resurrezione”, a Firenze, propone una rilettura integrale del Santo Sepolcro di Leon Battista Alberti, come icona dell’umanesimo cristiano e chiave di comprensione del primo Rinascimento fiorentino. Fa parte del progetto di “Fons Vitae”, un dialogo per la rinascita dove si incontrano umanesimo e contemporaneità, che si integra con la mostra che verrà presentata al Museo Marini giovedì 21 aprile.

Il monumento venne realizzato dall’Alberti per l’amico Giovanni di Paolo Rucellai, mercante e umanista, in una delle cappelle della chiesa di San Pancrazio, oggi Museo Marino Marini. Gli archivi rivelano che il monumento fu progettato insieme alla facciata di Santa Maria Novella ed è lì, nella cappella Rucellai della chiesa domenicana, che l’Alberti avrebbe dovuto erigere il sepolcro.

Il convegno, promosso dall’arcidiocesi di Firenze, con la Facoltà teologica dell’Italia centrale, l’Opera e la parrocchia di San Lorenzo, è programma dal 21 al 24 aprile, con tappe alla basilica di San Lorenzo e al Museo Marino Marini.

La riflessione si apre in San Lorenzo (sala Giosuè Borsi) giovedì 21 aprile, alle 16, con gli interventi di Timothy Verdon e Alexei Lidov della Moscow State University. Venerdì 22 aprile il convegno si sposta dalla mattina al Museo Marino Marini per aprire una riflessione sul sepolcro e i suoi molteplici significati, sul complesso con cui interagisce e sul legame con il concetto di pellegrinaggio e i luoghi santi di Gerusalemme. Ai relatori della prima giornata si aggiungono la presidente del Museo Marino Marini Patrizia Asproni, Vincenzo Vaccaro (Opera di Santa Maria del Fiore), Anke Naujokat (Rwth Aachen University), Martin Shannon (Community of Jesus/ Mount Tabor), Elena Bastianini (Università di Firenze). Nel pomeriggio il dibattito, moderato e introdotto da Cristina Acidini, con Elena Gurrieri (Biblioteca-Archivio Seminario arcivescovile fiorentino), Davide Baldi (cattedrale di Santa Maria del Fiore), Alexei Lidov ed Ettore Rocca (Università Reggio Calabria/University of Copenhagen). Alle 21 chiude la giornata un concerto di musica sacra.

Sabato 23 aprile, ancora al Museo Marino Marini, il convegno riprende con il tema “Rinascenza e Resurrectio”, modera e introduce Basilio Petrà. Partecipano Angelo Pellegrini, Gianni Cioli, Agnese Fortuna (Facoltà Teologica dell’Italia Centrale), Giovanni Serafini (Museo dell’Opera del Duomo), Lorenzo Gnocchi (Università di Firenze), Sean Nelson (Syracuse University Florence), Roberto Gulino (Facoltà teologica dell’Italia centrale).

Infine, domenica 24 aprile nella basilica di San Lorenzo è previsto alle 16 un concerto di musica sacra. Il programma dettagliato è disponibile su www.firenzeconvegnoartesacra.it. Diretta streaming su https://youtu.be/Ksjrxuj6x0k e su www.firenzeconvegnoartesacra.it.