Sport: domani per la Junior Tim Cup trasmissione online sull’antirazzismo per i giovani

Domani, alle 18, sarà online la trasmissione “Keep Racism Out”, che prende il nome dalla campagna proposta quest’anno alle squadre partecipanti alla Junior Tim Cup con l’obiettivo di coinvolgere i più giovani in un progetto educativo che si fondi sui valori dell’integrazione e della lotta al razzismo, attraverso la pratica consapevole del gioco del calcio.

L’iniziativa, dedicata ai ragazzi degli oratori, è promossa da Lega Serie A, Tim e Centro sportivo italiano nell’ambito della Junior Tim Cup – Keep Racism Out. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming giovedì 21 aprile, a partire dalle 18, sul canale YouTube del Centro Sportivo Italiano. A condurre la trasmissione sul web sarà il giornalista sportivo, Marco Cattaneo, che, attraverso storie, esempi e citando episodi, andrà a sottolineare anzitutto l’importanza del linguaggio come primo argine al fenomeno dell’intolleranza, ricordando a tutti i ragazzi degli oratori della Junior Tim Cup, che saranno collegati in tutta Italia, e non soltanto a loro, come il calcio, per sua stessa definizione, sia globalmente riconosciuto come un fenomeno multiculturale, ed una password di gioco corale, universale, senza distinzioni. Ad interagire con lui, portando spunti di riflessione sul tema, in studio saranno lo psicopedagogista Raffaele Mantegazza, docente universitario di Pedagogia all’Università Bicocca di Milano, esperto di tematiche legate alla discriminazione, per spiegare ai ragazzi le dinamiche alla base dei fenomeni di razzismo e le strategie per contrastarlo e l’assistente ecclesiastico nazionale del Csi, don Alessio Albertini, esperto di tematiche educative che aiuterà i ragazzi a riflettere sull’insensatezza del fenomeno del razzismo, negazione del concetto stesso di umanità.