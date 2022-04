Ucraina: Amci “Mons. Giovanni Battista Parodi” di Savona, venerdì il concerto benefico “Non lasciamoli soli…” per le famiglie in fuga dalla guerra

Venerdì 22 aprile, alle ore 20,30, nella chiesa Sacro Cuore di Gesù, in corso Cristoforo Colombo, a Savona, la sezione “Mons. Giovanni Battista Parodi” dell’Associazione Medici cattolici italiani (Amci) invita al concerto benefico “Non lasciamoli soli…”. L’evento ha lo scopo di sostenere un progetto a favore dei bisogni primari delle famiglie ucraine in fuga dalla guerra e accolte in città.

Gli interpreti Serena Sforzi (canto moderno) e Artan Selistha (chitarra) eseguiranno brani scelti fra quelli dei più noti cantautori italiani. Si esibiranno anche artisti ucraini di canto popolare.

Saranno rispettate le normative vigenti in tema di tutela da Covid-19. Per informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero di telefono 3482684590.