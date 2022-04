Diocesi: Brescia, dal 27 aprile “Dialoghi in biblioteca”. In programma tre incontri

Prenderà il via mercoledì 27 aprile, a Brescia, il ciclo dei “Dialoghi in biblioteca”. Un’iniziativa, si legge in una nota della diocesi, che “intende offrire momenti di incontro con esperti che mettono a disposizione le loro competenze confrontandosi con contenuti e riflessioni emergenti da opere che, in tempi recenti, sono state acquisite dalla biblioteca medesima. L’iniziativa intende così attivare forme di ‘dialogo’ a più livelli: fra opera e relatore, fra relatore e lettori, fra frequentatori abituali e nuovi della Biblioteca. Tutti questi soggetti, pertanto, possono entrare in un circolo di molteplici, progressive e arricchenti relazioni”.

I tre incontri in programma si terranno, sempre al mercoledì, alle 17.30 presso la sala conferenze della Biblioteca diocesana Luciano Monari, al Polo culturale diocesano. Si inizia il 27 aprile quando don Antonio Zani (Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, Milano – Studio teologico “Paolo VI”, Brescia) interverrà a “La fede: creduta, professata, attestata” a confronto con “Faith in Formulae. A Collection of Early Christian Creeds and Creedrelated Texts” di W. Kinzig. “In quattro volumi – prosegue la nota – sono raccolti i materiali, oggi disponibili, serviti alla composizione delle ‘professioni di fede’ dagli inizi del cristianesimo al secolo IX. Kinzig delinea lo stato attuale degli studi sulla loro storia. L’opera costituisce una risorsa fondamentale per chi vuole approfondire il progressivo configurarsi della fede e delle dottrine cristiane”. I successivi incontri vedranno l’11 maggio don Diego Facchetti (Studio teologico “Paolo VI”, Brescia – Istituto superiore di Scienze religiose, Brescia) a confronto con “Œuvres complètes” di Jacques e Raïssa Maritain e il 25 maggio don Livio Rota (Studio teologico “Paolo VI”, Brescia – Istituto superiore di Scienze religiose, Brescia) approfondire “Der Index der verbotenen Bücher” di F. H. Reusch, con introduzione di H. Wolf.