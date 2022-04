Formazione: WeCa, da stamattina on line il tutorial “Le comunicazioni sociali e l’evangelizzazione nel mondo contemporaneo”

(Foto: WeCa)

“Le comunicazioni sociali e l’evangelizzazione nel mondo contemporaneo” è il titolo del tutorial WeCa in onda da stamattina sul sito www.webcattolici.it, su YouTube e su www.facebook.com/webcattolici.

Il tutorial, scritto e condotto dal presidente WeCa Fabio Bolzetta, riprende il viaggio alla riscoperta dei Messaggi per le Giornate mondiali delle comunicazioni sociali. Oggetto del tutorial è l’ottavo messaggio, pubblicato da san Paolo VI nel 1974, che ha come tema l’evangelizzazione in un mondo ormai avvezzo ai media sociali, che alla metà degli anni ’70 conosceva il boom della televisione.

“Lo sguardo del Messaggio – spiega Fabio Bolzetta all’interno del tutorial – si posa sulle opportunità di evangelizzazione nel mondo contemporaneo. Era il 1974, ma in esso vi sono principi e riflessioni valide ancora oggi con l’avvento degli spazi offerti dal digitale e dai social media”. In primis l’importanza dell’evangelizzazione, “parte costitutiva della missione della Chiesa, inviata da Cristo nel mondo a predicare il Vangelo a tutte le creature”, del resto “l’intera vita del cristiano, in quanto conformata al Vangelo, è in situazione permanente di evangelizzazione in mezzo al mondo”.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e possono essere ascoltati anche, attraverso comando vocale, sui dispositivi compatibili con “Amazon Alexa” grazie alla skill “WebCattolici”.

La novità principale di questa quarta stagione dei tutorial WeCa è la collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale e la Commissione vaticana Covid-19. Da ottobre 2021 a giugno 2022, l’ultimo tutorial di ogni mese viene infatti dedicato ai temi di sostenibilità, ambiente, lavoro e ricostruzione post Covid.