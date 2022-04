Disabilità: Unitalsi, il 22 aprile la giornata conclusiva del progetto IncontrArti

A Roma, venerdì 22 aprile, dalle 14, la presidenza nazionale Unitalsi organizza, all’Hotel Barcelò Aran Mantegna, la giornata conclusiva del progetto IncontrArti, avviato con il sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, la cui idea fa riferimento all’art. 30 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità che riguarda la partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport con lo scopo di renderlo effettivo.

All’incontro a cui parteciperanno esperti del settore e più di 100 soci, con cui si ripercorreranno le tappe del progetto attraverso gli interventi di Silvia Della Morte, psicologa, psicoterapeuta e supervisore del progetto, di Nicola Modugno, responsabile Centro Parkinson Ircc Neuromed e presidente Parkinzone onlus, e di Francesca Morgante, neurologa, professore associato di Neurologia St George’s University di Londra e Centro Terapie avanzate per Parkinson e disturbi del movimento, St George’s University Hospital. L’incontro sarà inaugurato dal presidente nazionale dell’Unitalsi, Antonio Diella, e dal responsabile del settore progetti e consigliere nazionale Cosimo Cilli. I destinatari del progetto sono stati soci disabili e i giovani volontari: ad unirli un percorso di formazione artistica curata da professionisti nell’ambito della musica e della danza per facilitare e favorire la comunicazione, la relazione, l’apprendimento, la motricità, l’espressività, l’organizzazione e altri aspetti, anche terapeutici, rilevanti al fine di soddisfare necessità fisiche, emozionali, psicologiche, sociali e cognitive di ogni partecipante. In questo contesto la formazione artistica è stata curata attraverso la Dance Ability e Body Perciussion la musicoterapia, che ha favorito la comunicazione attraverso il linguaggio non verbale: esprimere le proprie emozioni, condividere i propri sentimenti e stati d’animo, ma anche sviluppato gli aspetti sociali della persona e favorire la coesione sociale. Al termine del convegno avrà luogo una breve dimostrazione dell’attività svolta nei laboratori.