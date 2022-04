Ue-Turchia: Timmermans (Commissione) ad Ankara “per rafforzare la cooperazione sul clima”

Il vicepresidente esecutivo della Commissione Ue, con delega al Green Deal europeo, Frans Timmermans, è ad Ankara oggi e domani per co-presiedere il 2° dialogo ad alto livello Ue-Turchia sul clima. “In questi tempi di turbolenza generati dall’aggressione russa contro l’Ucraina, l’Unione europea e la Turchia stanno lavorando per rafforzare la cooperazione sulle politiche per affrontare la crisi climatica, compresa l’efficienza energetica e la transizione verso le rinnovabili”, spiega una nota diffusa oggi a Bruxelles. In vista della Cop27 in Egitto entro la fine dell’anno, l’Ue e la Turchia “discuteranno dei rispettivi progressi sulle politiche climatiche interne e sulla transizione verso l’energia pulita”. L’Ue “incoraggerà la Turchia a presentare un contributo determinato a livello nazionale rafforzato, in linea con l’accordo di Parigi e con l’obiettivo della neutralità climatica di Ankara entro il 2053”. Ad Ankara, il vicepresidente esecutivo Timmermans incontrerà anche bilateralmente la first lady Emine Erdoğan, il ministro degli Affari esteri turco, Mevlüt Çavuşoğlu, il ministro del Commercio, Mehmet Muş, e il ministro del Clima, dell’ambiente e dell’urbanistica, Murat Kurum. Avrà inoltre colloqui con organizzazioni imprenditoriali locali e Ong.