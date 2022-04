Papa Francesco: udienza, grazie ai polacchi “per la misericordia verso tanti rifugiati dall’Ucraina”

“Vi sono particolarmente grato per la vostra misericordia verso tanti rifugiati dall’Ucraina, che hanno trovato in Polonia porte aperte e cuori generosi. Che Dio vi ricompensi per la vostra bontà”. Salutando i pellegrini polacchi, il Papa ha ringraziato ancora una volta il popolo polacco per l’accoglienza verso il popolo ucraino. Salutando, poco prima, i fedeli di lingua tedesca, Francesco aveva pregato “per la pace e il conforto di tutte le famiglie che soffrono a causa delle guerre nel mondo”. Rivolgendosi, infine, ai fedeli di lingua italiana il Santo Padre ha salutato “con speciale affetto i preadolescenti della diocesi di Milano: cari ragazzi, guardate a Gesù Risorto per ritrovare in Lui, il modello e la forza per vivere pienamente le ricchezze della vostra età”. “Questi giovani si muovono, eh?”, il commento a braccio agli applausi rumorosi dei giovani.