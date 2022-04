Diocesi: Albenga, sabato convegno “Leoni da tastiera: il bullismo nell’era digitale”

“Leoni da tastiera: il bullismo nell’era digitale”. Questo il tema del convegno in programma per la mattinata di sabato 23 aprile ad Albenga. Dalle 8 alle 13, saranno i locali del centro scolastico Redemptoris Mater ad ospitare l’iniziativa promossa dall’associazione “Profamilia Consultorio familiare” di Albenga-Imperia che ha aderito al bando “GenerAzioni2022” della Regione Liguria e del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Dopo i saluti del presidente dell’associazione, Augusto Ferrari, del sindaco Riccardo Tomatis e del dirigente scolastico provinciale Alessandro Clavarino, sarà Monica Rebuffo, direttore del Consultorio Profamilia ad introdurre i lavori. Moderati da Luca Pino, interverranno poi Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta e ricercatore, Marco Maio, psicoterapeuta presso il consultorio di Nervi, e il vescovo di Albenga-Imperia, mons. Guglielmo Borghetti.

Sarà possibile seguire il convegno anche on line sul canale YouTube di “EFT Liguria”.