Ucsi: la visita in Sicilia del segretario nazionale Di Salvo. Incontro a Monreale con mons. Pennisi

Continua in Sicilia la visita del segretario nazionale dell’Ucsi, Salvatore Di Salvo con la partecipazione, il 22 e 23 marzo scorso, al convegno che si è svolto nel salone dell’arcivescovado di Monreale, sul tema “Aqua fons vitae – Orientamenti sull’acqua’: dalla dottrina sociale della Chiesa al risparmio idrico alla regolazione del Servizio Idrico Integrato“. L’evento promosso dall’Arcidiocesi di Monreale, è stato organizzato dall’Osservatorio giuridico-legislativo della Conferenza episcopale siciliana, dalla Regione Sicilia, con il patrocinio della Lumsa e dell’Ucsi Sicilia e in collaborazione con vari altri enti. Il segretario nazionale dell’Ucsi ha incontrato l’arcivescovo di Monreale mons. Michele Pennisi. Nel corso dell’incontro Di Salvo ha consegnato a mons. Pennisi una copia di “Pensare il futuro”, volume che contiene e sviluppa la ricerca eseguita dalla Facoltà di Scienze della comunicazione sociale dell’Università Pontificia Salesiana con la prefazione di padre Francesco Occhetta, già consulente ecclesiastico nazionale dell’Unione Cattolica Stampa Italiana e una copia della rivista Desk “L’ordine delle notizie”. Mons. Pennisi, che è anche Delegato Episcopale per l’Educazione Cattolica, la Scuola e l’Università della Conferenza Episcopale Siciliana, si è messo a disposizione per eventuali corsi o incontri futuri che possano coinvolgere, in particolare, i giovani ed ha elogiato l’azione condotta dall’Ucsi sia in ambito siciliano che nazionale.