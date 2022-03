Migranti: in Campania anche i figli di irregolari avranno diritto al pediatra. Emergency, “un segno importante”

Dalla Regione Campania “un passo avanti per garantire il diritto alla cura dei bambini migranti”: a partire dal 17 marzo 2022 anche i figli di persone extracomunitarie irregolari fino a 14 anni avranno diritto, come tutti i bambini italiani, all’assegnazione gratuita di un pediatra di libera scelta del Servizio sanitario nazionale. Ne dà notizia l’Ong Emergency. In assenza della possibilità di accedere al pediatra di libera scelta i bambini figli di immigrati irregolari sono costretti a ricorrere a soluzioni alternative come rivolgersi alle associazioni del terzo settore. A partire dal 17 marzo, invece, almeno in Campania, recandosi all’anagrafe e senza bisogno del codice fiscale, ma con il solo possesso del codice Stp (Straniero temporaneamente presente) i genitori potranno richiedere l’assegnazione di un pediatra di libera scelta, equivalente del medico di base per gli adulti. Un provvedimento che risolve un problema sollevato da tempo da Emergency, presente a Castel Volturno con un ambulatorio dal 2013 e a Napoli Ponticelli dal 2015. “L’ambulatorio di Emergency di Castel Volturno in questi anni ha offerto la disponibilità di un pediatra chiedendo però alle istituzioni di sopperire a tale vuoto normativo e assistenziale nell’ambito pediatrico – spiega Sergio Serraino, coordinatore dell’ambulatorio –. Dopo un incontro a dicembre con i rappresentanti della Regione Campania, siamo arrivati alla risoluzione delle ultime problematiche tecnico-informatiche che impedivano la registrazione dei bambini tramite il loro codice. Di questa nuova possibilità beneficeranno non solo i bambini di Castel Volturno, ma di tutta la Campania. Si tratta di un segno importante e la conferma che una soluzione ‘tampone’ può essere sostituita da un cambiamento efficace, duraturo e compartecipato”.