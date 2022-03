Diocesi: L’Aquila, “Uniti al Papa nella Consacrazione della Russia e dell’Ucraina a Maria”

Il card. Giuseppe Petrocchi, arcivescovo de L’Aquila, “invita le Comunità Parrocchiali e Religiose ad unirsi al Santo Padre nella Preghiera per la Pace e alla Consacrazione della Russia e dell’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria, venerdì 25 Marzo alle ore 17”. Il card. Petrocchi presiederà l’incontro di preghiera per la pace nella Chiesa di S. Maria del Suffragio (Anime Sante) in Piazza Duomo a L’Aquila, davanti la tela raffigurante la Madonna del Popolo Aquilano. Lo rende noto in un comunicato l’ufficio comunicazioni sociali dell’arcidiocesi aquilana.