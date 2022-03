Ucraina: Caritas Matera-Irsina, accolti 4 nuclei familiari per un totale di 14 persone in fuga dalla guerra

Tra i 167 ucraini arrivati ieri sera a Fiumicino con il secondo dei voli previsti dalla Polonia nell’ambito dei corridoi umanitari organizzati da Caritas Italiana con la collaborazione della Ong Solidaire e il supporto di Open Arms, 4 nuclei familiari per un totale di 14 persone saranno accolti in diverse comunità parrocchiali del territorio diocesano di Matera-Irsina.

“In prima istanza – spiega una nota della direttrice della Caritas diocesana, Anna Maria Cammisa – erano previste nella nostra diocesi 26 persone ma il numero ha subito defezioni a causa della complessa situazione di cui si diceva sopra”. “All’aeroporto di Fiumicino – prosegue Cammisa – ad accogliere le persone destinate alla nostra diocesi vi erano l’operatore della Caritas diocesana Matteo Lovecchio, padre Giuseppe Castronuovo della comunità dei Frati francescani e la signora Komarovska Olesia, della comunità ucraina a Matera, con la funzione di mediatrice linguistica”. Il viaggio si è concluso questa mattina con l’arrivo a Matera alle 5.45.

“Nei prossimi giorni, in ottemperanza alle disposizioni del protocollo ministeriale anti-Covid, godranno della cortese ospitalità dell’MH Matera Hotel a Venusio e intanto si predisporrà il trasferimento presso alcune strutture dei Paesi della diocesi che hanno aperto le porte e le braccia per l’accoglienza di questi fratelli”, conclude la direttrice della Caritas.