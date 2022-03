Tv2000: stasera il rosario per la Giornata dei missionari martiri con l’arcivescovo Satriano

La recita del rosario in tv (Ph. Tv 2000)

Ritorna la recita del rosario su Tv2000 con “Prega con noi”, stavolta in occasione della trentesima Giornata dei missionari martiri (24 marzo 2022). I fedeli, le famiglie e le comunità religiose sono invitate a ritrovarsi domani, mercoledì 23 marzo, alle 20.50, per recitare insieme il Rosario trasmesso su Tv2000 (canale 28 e 157 Sky), InBlu2000, e su Facebook.

La preghiera sarà trasmessa dalla cappella del Pontificio Collegio Urbano “de Propaganda Fide” a Roma, con mons. Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto e presidente della Commissione episcopale per l’Evangelizzazione dei Popoli e la Cooperazione tra le Chiese della Cei.