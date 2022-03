Diocesi: Teramo, domani pellegrinaggio per la pace e affidamento dei popoli di Ucraina e Russia a Maria, presieduto da mons. Leuzzi

(foto diocesi Teramo-Atri)

Domani sera si svolgerà a Teramo il pellegrinaggio per la pace organizzato dalla diocesi di Teramo-Atri, per affidare i popoli di Ucraina e Russia alla Vergine Maria. I fedeli recitando il rosario si muoveranno in contemporanea, alle ore 20,45, dalle parrocchie del Cuore immacolato di Maria in piazza Garibaldi, e dal Sacro cuore in via Pannella, per arrivare alle ore 21,30 circa al santuario della Madonna delle grazie, dove mons. Lorenzo Leuzzi presiederà l’atto di affidamento alla Vergine Maria per chiedere il dono della pace. L’iniziativa vuole essere un momento di comunione con Papa Francesco che, il giorno seguente alle ore 17, consacrerà Ucraina e Russia al Cuore Immacolato di Maria.